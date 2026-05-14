Mardi du Patrimoine Visite du Moulin de Barigné Loué
Mardi du Patrimoine Visite du Moulin de Barigné Loué mardi 4 août 2026.
Loué
Mardi du Patrimoine Visite du Moulin de Barigné
Moulin de Barigné Loué Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:30:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Visite du Moulin de Barigné
Venez découvrir le Moulin de Barigné et son histoire au fil du temps. Une visite agréable pour comprendre le rôle du moulin autrefois et profiter d’un joli coin de nature chargé de mémoire. .
Moulin de Barigné Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Visit to the Moulin de Barigné
L’événement Mardi du Patrimoine Visite du Moulin de Barigné Loué a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe
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