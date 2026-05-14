Loué

Mardi du Patrimoine Visite du Moulin de Barigné

Moulin de Barigné Loué Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:30:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Visite du Moulin de Barigné

Venez découvrir le Moulin de Barigné et son histoire au fil du temps. Une visite agréable pour comprendre le rôle du moulin autrefois et profiter d’un joli coin de nature chargé de mémoire. .

Moulin de Barigné Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit to the Moulin de Barigné

L’événement Mardi du Patrimoine Visite du Moulin de Barigné Loué a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe