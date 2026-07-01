« Page 22 », Des mots, des sons, du flou…, par la Cie DBK, Bibliothèque Michel Lebrun, Loué

Informations pratiques

« Page 22 », Des mots, des sons, du flou…, par la Cie DBK Samedi 3 octobre, 18h30 Bibliothèque Michel Lebrun Sarthe

Réservation conseillée, en-cas offert, accessible dès 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Une lecture musicale pas comme les autres. Installée au cœur même de la bibliothèque, ce concert lecture prend la forme d’une création instantanée, porté par la rencontre entre les livres, le public, la voix et la musique. Les spectateurs choisissent eux-mêmes les textes à lire parmi les ouvrages disponibles en bibliothèque. Du best-seller au classique, de livre jeunesse au magazine, du polar au journal… toute la diversité du livre peut entrer en scène. Amédée Renoux, comédien-lecteur découvre ces textes en direct, sans préparation préalable. Sa lecture est spontanée, animée par l’intuition du moment. À ses côtés, David Pichaud, à la guitare et aux machines, improvise une création musicale ciselée et sensible, en résonance avec les mots choisis.

« Page 22 » offre, à chaque représentation, une expérience unique façonnée par les choix du public. Ce dispositif original et accessible rassemble toutes les générations autour de la force évocatrice du livre et du pouvoir de l’instant partagé.

Bibliothèque Michel Lebrun RUE DE COURMESNIL 72540 Loué Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire 0243399999 https://mediatheque.cc-lbn.fr/

Biblis en folie 2026

©Louis Pichaud