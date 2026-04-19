Mardi sans chichi Plan B Couëron
Mardi sans chichi Plan B Couëron mardi 21 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 19:00 – 22:00
Gratuit : non prix libre réservation par téléphone Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 88
Venez montrer votre opiniâtreté, votre efficience, votre génie et votre esprit d’équipe en venant sauver votre trésor.
Plan B Couëron 44220
06 67 72 29 00
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