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Mardi sans chichi Plan B Couëron

Mardi sans chichi Plan B Couëron

Mardi sans chichi Plan B Couëron mardi 21 avril 2026.

Lieu : Plan B

Adresse : 5 Rue du Gers 44100

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 19:00

Tarif : prix libre réservation par téléphone

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 19:00 – 22:00
Gratuit : non prix libre réservation par téléphone Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 88 

Venez montrer votre opiniâtreté, votre efficience, votre génie et votre esprit d’équipe en venant sauver votre trésor.

Plan B Couëron 44220
06 67 72 29 00


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