Larguez les amarrres! (1ere sortie de la Bête de Scène) Plan B Couëron
Larguez les amarrres! (1ere sortie de la Bête de Scène) Plan B Couëron lundi 15 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-15 14:30 – 17:00
Gratuit : oui Jeune Public, En famille, Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
La Bête de Scène sort de son antre, les enfants sortent de l’école… et c’est parti pour un voyage en histoires !Depuis janvier, les petites et moyennes sections des écoles du Plessis-Cellier et d’Alain-Fournier ont participé aux « cercles conteurs » : écouter, raconter ensemble, et parfois même se lancer seul·e devant les autres.Aujourd’hui, avec la conteuse Anne-Gaël Gauducheau et le contrebassiste Ludovic Hellet, ils célèbrent le chemin parcouru.On s’installe devant le Nouveau Plan B, et sur la langue de la Bête résonneront histoires et chansons — à partager avec les ami·es, les voisins, les parents… •LIEU : La BÊTE DE SCÈNE sera sur l’herbe derrière le Nouveau Plan B, rue du Gers Nantes•ARTISTES : Anne-Gaël Gauducheau, Ludovic Hellet
Plan B Couëron 44220
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