Le Dompteur de livres, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Le Dompteur de livres, Médiathèque Luce Courville, Nantes samedi 13 juin 2026.
Le Dompteur de livres Samedi 13 juin, 16h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Spectacle par la compagnie Îlot 135
Aventurier, le dompteur de livres a parcouru et exploré la terre entière pour venir vous raconter ses histoires. Après avoir combattu des hordes de livres sauvages, il les dresse devant nous pour nous faire frissonner, rire ou bien nous émouvoir.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Spectacle par la compagnie Îlot 135
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