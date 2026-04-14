Le Dompteur de livres, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Le Dompteur de livres Samedi 13 juin, 16h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Spectacle par la compagnie Îlot 135

Aventurier, le dompteur de livres a parcouru et exploré la terre entière pour venir vous raconter ses histoires. Après avoir combattu des hordes de livres sauvages, il les dresse devant nous pour nous faire frissonner, rire ou bien nous émouvoir.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Spectacle par la compagnie Îlot 135