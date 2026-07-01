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Mardi soir au bord de l’eau Sennely

mardi 21 juillet 2026 · Sennely

Mardi soir au bord de l’eau Sennely

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
45240 Sennely
Département
Loiret
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Sennely

Mardi soir au bord de l’eau

Sennely Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Mardi Soir au bord de l’eau
Ce rendez-vous au bord de l’eau vous permettra de découvrir l’environnement d’une autre façon.
Mardi Soir au bord de l’eau
Ce rendez-vous au bord de l’eau vous permettra de découvrir l’environnement d’une autre façon. Nous partirons sur les chemins au crépuscule pour essayer de voir et d’entendre la nature qui se réveille lorsque nous, nous nous endormons… Cette sortie spéciale affût vous dévoilera les secrets de l’observation des animaux. 2  .

Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 

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English :

Tuesday Evening by the Water
This event by the water will allow you to discover the surroundings in a different way.

L’événement Mardi soir au bord de l’eau Sennely a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

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