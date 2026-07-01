Informations pratiques

Sennely

Mardi soir au bord de l’eau

Sennely Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Mardi Soir au bord de l’eau

Ce rendez-vous au bord de l’eau vous permettra de découvrir l’environnement d’une autre façon.

Mardi Soir au bord de l’eau

Ce rendez-vous au bord de l’eau vous permettra de découvrir l’environnement d’une autre façon. Nous partirons sur les chemins au crépuscule pour essayer de voir et d’entendre la nature qui se réveille lorsque nous, nous nous endormons… Cette sortie spéciale affût vous dévoilera les secrets de l’observation des animaux. 2 .

Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18

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English :

Tuesday Evening by the Water

This event by the water will allow you to discover the surroundings in a different way.

L’événement Mardi soir au bord de l’eau Sennely a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN