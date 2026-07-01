Mardi soir au bord de l’eau Sennely
mardi 21 juillet 2026 · Sennely
Informations pratiques
Sennely
Mardi soir au bord de l’eau
Sennely Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Mardi Soir au bord de l’eau
Ce rendez-vous au bord de l’eau vous permettra de découvrir l’environnement d’une autre façon.
Mardi Soir au bord de l’eau
Ce rendez-vous au bord de l’eau vous permettra de découvrir l’environnement d’une autre façon. Nous partirons sur les chemins au crépuscule pour essayer de voir et d’entendre la nature qui se réveille lorsque nous, nous nous endormons… Cette sortie spéciale affût vous dévoilera les secrets de l’observation des animaux. 2 .
Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tuesday Evening by the Water
This event by the water will allow you to discover the surroundings in a different way.
L’événement Mardi soir au bord de l’eau Sennely a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN