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AGENDA · Quimperlé

Mardi volant Tournoi de badminton Complexe Sportif de Kerjouanneau Quimperlé

mardi 18 août 2026 · Complexe Sportif de Kerjouanneau · Quimperlé

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Complexe Sportif de Kerjouanneau
Adresse
8 Rue de Kerjouanneau
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Mardi volant Tournoi de badminton

Complexe Sportif de Kerjouanneau 8 Rue de Kerjouanneau Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Venez comme vous êtes ! Ouvert à tous.
Inscription de 4 euros par personne pour la soirée
Salle de Kerjouanneau.

Ouverture de la salle à 18h
Fin des inscriptions à 18h45
Début du tournoi 19h15 fin 23h
Tournoi de doubles (vous pouvez venir seul, nous vous trouverons un ou une partenaire )
Matchs par niveau
Prêt de matériels
Stand de petite restauration avec des crêpes salées ou sucrées faites sur place, et des boissons rafraîchissantes pour se désaltérer entre les matches.   .

Complexe Sportif de Kerjouanneau 8 Rue de Kerjouanneau Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 76 27 69 66 

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English :

L’événement Mardi volant Tournoi de badminton Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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