Mardi volant Tournoi de badminton Complexe Sportif de Kerjouanneau Quimperlé
mardi 18 août 2026 · Complexe Sportif de Kerjouanneau · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Mardi volant Tournoi de badminton
Complexe Sportif de Kerjouanneau 8 Rue de Kerjouanneau Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Venez comme vous êtes ! Ouvert à tous.
Inscription de 4 euros par personne pour la soirée
Salle de Kerjouanneau.
Ouverture de la salle à 18h
Fin des inscriptions à 18h45
Début du tournoi 19h15 fin 23h
Tournoi de doubles (vous pouvez venir seul, nous vous trouverons un ou une partenaire )
Matchs par niveau
Prêt de matériels
Stand de petite restauration avec des crêpes salées ou sucrées faites sur place, et des boissons rafraîchissantes pour se désaltérer entre les matches. .
Complexe Sportif de Kerjouanneau 8 Rue de Kerjouanneau Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 76 27 69 66
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English :
L’événement Mardi volant Tournoi de badminton Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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