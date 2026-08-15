Mardi volant Tournoi de badminton Complexe Sportif de Kerjouanneau Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Mardi volant Tournoi de badminton

Complexe Sportif de Kerjouanneau 8 Rue de Kerjouanneau Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Venez comme vous êtes ! Ouvert à tous.

Inscription de 4 euros par personne pour la soirée

Salle de Kerjouanneau.

Ouverture de la salle à 18h

Fin des inscriptions à 18h45

Début du tournoi 19h15 fin 23h

Tournoi de doubles (vous pouvez venir seul, nous vous trouverons un ou une partenaire )

Matchs par niveau

Prêt de matériels

Stand de petite restauration avec des crêpes salées ou sucrées faites sur place, et des boissons rafraîchissantes pour se désaltérer entre les matches. .

Complexe Sportif de Kerjouanneau 8 Rue de Kerjouanneau Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 76 27 69 66

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English :

L’événement Mardi volant Tournoi de badminton Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS