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Mardis de l’insolite Face à la mer Bedous

Mardis de l’insolite Face à la mer Bedous

Mardis de l’insolite Face à la mer Bedous mardi 18 août 2026.

Lieu
Face à la mer
Adresse
Avenue de la Gare
Ville
64490 Bedous
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bedous

Mardis de l’insolite

Face à la mer Avenue de la Gare Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Place à Thomas Boudineau, dit le flegmatique qui jouera ses chansons folks obliques au café Face à la mer de Bedous .   .

Face à la mer Avenue de la Gare Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 43 83 11 

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English : Mardis de l’insolite

L’événement Mardis de l’insolite Bedous a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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