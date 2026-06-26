Mardis de l’insolite Face à la mer Bedous mardi 18 août 2026.

Bedous

Mardis de l’insolite

Face à la mer Avenue de la Gare Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Place à Thomas Boudineau, dit le flegmatique qui jouera ses chansons folks obliques au café Face à la mer de Bedous . .

Face à la mer Avenue de la Gare Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 43 83 11

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English : Mardis de l’insolite

L’événement Mardis de l’insolite Bedous a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn