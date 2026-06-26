Mardis de l’insolite Face à la mer Bedous
Mardis de l’insolite Face à la mer Bedous mardi 18 août 2026.
Bedous
Mardis de l’insolite
Face à la mer Avenue de la Gare Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Place à Thomas Boudineau, dit le flegmatique qui jouera ses chansons folks obliques au café Face à la mer de Bedous . .
Face à la mer Avenue de la Gare Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 43 83 11
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English : Mardis de l’insolite
L’événement Mardis de l’insolite Bedous a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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