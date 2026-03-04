Marduel et Bezouce : l’Aventure Gauloise vous attend !, Parking de la voie verte, Sernhac

Marduel et Bezouce : l’Aventure Gauloise vous attend ! Samedi 13 juin, 09h00 Parking de la voie verte Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Partez sur les traces des Volques Arécomiques lors d’une visite immersive de l’oppidum du Marduel. Puis plongez dans l’histoire de Biduccia et de son musée, véritable passerelle entre les siècles.

Parking de la voie verte Chemin de Saint Bonnet 30210 Sernhac Sernhac 30210 Gard Occitanie 0666307540 https://www.helloasso.com/associations/des-pousses-et-des-pierres/evenements/journee-europeenne-de-l-archeologie-1 Découverte de l’oppidum du Marduel le matin

Découverte de Bezouce et de son musée l’après midi

Partez sur les traces des Volques Arécomiques lors d’une visite immersive de l’oppidum du Marduel. Puis plongez dans l’histoire de Biduccia et de son musée, véritable passerelle entre les siècles.

©2DP