Mareuil en Périgord

Mareuil en musique

Jardin public Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Mareuil en musique. Laissez vous emporter par la fête de la musique à Mareuil: concerts, animations musicales et scène ouverte! Buvette et restauration sur place. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.

Mareuil en musique. Laissez vous emporter par la fête de la musique à Mareuil: concerts, animations musicales et scène ouverte! Buvette et restauration sur place. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .

Jardin public Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70

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English : Mareuil en musique

Mareuil en musique. Let yourself be carried away by the Mareuil music festival: concerts, musical entertainment and an open stage! Refreshments and food on site. Fallback to the village hall in case of bad weather.

L’événement Mareuil en musique Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-08 par Val de Dronne