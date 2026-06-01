Mareuil en musique Mareuil en Périgord
Mareuil en musique Mareuil en Périgord samedi 20 juin 2026.
Mareuil en Périgord
Mareuil en musique
Jardin public Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:30:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Mareuil en musique. Laissez vous emporter par la fête de la musique à Mareuil: concerts, animations musicales et scène ouverte! Buvette et restauration sur place. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
Mareuil en musique. Laissez vous emporter par la fête de la musique à Mareuil: concerts, animations musicales et scène ouverte! Buvette et restauration sur place. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .
Jardin public Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70
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English : Mareuil en musique
Mareuil en musique. Let yourself be carried away by the Mareuil music festival: concerts, musical entertainment and an open stage! Refreshments and food on site. Fallback to the village hall in case of bad weather.
L’événement Mareuil en musique Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-08 par Val de Dronne
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