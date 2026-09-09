Informations pratiques

Troyes

Margot Demeurisse

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 21:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Je me promène dans notre époque comme un unijambiste se baladerait au musée international de la chaussure à moitié concerné, en claudiquant.

J’écoute du Jul et du Vivaldi avec autant de plaisir et ne comprends pas qu’un génie de notre temps n’ait pas encore pensé au featuring en hologramme 3D.



Patate, c’est l’état dans lequel je me trouve souvent quand je vois comment vivent les gens.

C’est aussi ce que j’ai envie de leur mettre dans le nez quand j’peux plus les supporter.

Et c’est surtout l’énergie que j’ai quand mes sept heures trente de sommeil ont été respectées.



[Conclure ce pitch avec un argument fort pour donner envie aux gens de venir voir le spectacle] Si tu viens, tu sauras de quoi je vais parler. Si tu viens pas, tu sauras pas. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Margot Demeurisse Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne