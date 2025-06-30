MARGUERITE – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

MARGUERITE Début : 2026-03-15 à 20:00. Tarif : – euros.

EUTERPE PROMOTIONS PRÉSENTE : MARGUERITEMarguerite, comme la fleur, a marqué la dernière saison de la Star Academy, avec des performances vibrantes et une personnalité lumineuse et électrique. Pour son premier single, elle offre un morceau d’elle, intime et décomplexé. « les filles, les meufs », c’est une confession forte. Elle avait besoin de chanter sa bisexualité, une partie d’elle qui la guide et la réjouit, autant qu’elle peut la questionner. Marguerite, arrivée dernière d’une fratrie de trois garçons, a navigué toute sa vie en cherchant sa place, en explorant son rapport à la féminité et à la masculinité. Ces questions seront centrales dans son projet. Marguerite écrit des textes sensibles et des mélodies entêtantes. Elle intrigue, captive, émeut, sans jamais perdre de son espièglerie.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33