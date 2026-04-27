Mariage Immersif Saint-Benoît-sur-Seine

Saint-Benoît-sur-Seine

Mariage Immersif

Au Clos Belair Saint-Benoît-sur-Seine Aube

Tarif : 129 – 129 – 129 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 04:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Bienvenue au Mariage Immersif, une expérience unique où vous n’êtes plus simple invité, mais véritable acteur d’une soirée pleine de surprises, d’émotions et de mystère.



Tout au long de l’événement, vous vivrez un vrai faux mariage mêlant cérémonie laïque, vin d’honneur, repas et soirée dansante, dans une ambiance festive et intrigante. Mais attention derrière les sourires, les discours et les coupes levées se cache un secret… À vous de rassembler les indices au fil de l’après-midi pour tenter de le découvrir.



Le concept va encore plus loin dans l’immersion dès votre arrivée, vous ne serez pas de simples spectateurs. Vous incarnerez un membre de la famille ou un proche des mariés. Un badge vous sera remis avec votre prénom et votre rôle papa, maman, tonton, tata, ami proche… Et peut-être même qu’un rôle un peu plus inattendu vous sera proposé au fil de la journée, toujours sur la base du volontariat.



Une expérience ludique, participative et totalement inédite, où chaque invité contribue à faire vivre l’histoire du mariage…



>> Au programme de cette expérience immersive

Une cérémonie laïque hors du commun,

Un vin d’honneur convivial,

Un repas complet servi à table,

Un jeu d’enquête grandeur nature,

Une soirée dansante jusqu’à 4h du matin.



>> Votre réservation comprend

Vin d’honneur avec cocktail* et petits fours,

1 coupe de champagne*,

Softs à volonté,

Repas complet entrée, plat, fromage, dessert,

Vin* à volonté à table,

Accès au jeu immersif pour tenter de percer le mystère des mariés,

Soirée dansante festive.



Une soirée originale, participative et totalement hors du commun vous attend…

Saurez-vous résoudre le mystère avant la fin de la nuit ?



Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre un mariage expérimental, mêlant émotions, mystère et divertissement dans un cadre d’exception !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Au Clos Belair Saint-Benoît-sur-Seine 10180 Aube Grand Est +33 7 70 82 26 63 loisirs.immersifs.troyes@gmail.com

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English :

L’événement Mariage Immersif Saint-Benoît-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne