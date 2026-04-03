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Vide greniers Saint-Benoît-sur-Seine

Vide greniers Saint-Benoît-sur-Seine

Vide greniers Saint-Benoît-sur-Seine lundi 25 mai 2026.

Adresse : Rue Godon

Ville : 10180 Saint-Benoît-sur-Seine

Département : Aube

Début : 2026-05-25T06:00:00

Fin : 2026-05-25T18:00:00

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2.5 2.5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Benoît-sur-Seine

Vide greniers

Rue Godon Saint-Benoît-sur-Seine Aube

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 06:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-25

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Rue Godon Saint-Benoît-sur-Seine 10180 Aube Grand Est +33 6 22 72 37 12 

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L’événement Vide greniers Saint-Benoît-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne