Saint-Benoît-sur-Seine

Vide greniers

Rue Godon Saint-Benoît-sur-Seine Aube

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 06:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

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Rue Godon Saint-Benoît-sur-Seine 10180 Aube Grand Est +33 6 22 72 37 12

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English :

L’événement Vide greniers Saint-Benoît-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne