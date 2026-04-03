Vide greniers Saint-Benoît-sur-Seine
Vide greniers Saint-Benoît-sur-Seine lundi 25 mai 2026.
Saint-Benoît-sur-Seine
Vide greniers
Rue Godon Saint-Benoît-sur-Seine Aube
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 06:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
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Rue Godon Saint-Benoît-sur-Seine 10180 Aube Grand Est +33 6 22 72 37 12
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English :
L’événement Vide greniers Saint-Benoît-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne