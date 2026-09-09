Informations pratiques

Troyes

Marie Bô

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Un spectacle drôle, touchant et profondément humain !

Marie Bô nous embarque dans un voyage aussi intime qu’universel celui d’une femme qui cherche sa place dans un monde qui adore les étiquettes… mais oublie parfois les personnes.

Entre souvenirs d’enfance à la campagne, maladresses adolescentes, amours contrariées et quiproquos savoureux, elle raconte avec une énergie communicative ce parcours semé de doutes, de rires et de révélations.

On rit beaucoup.

On se reconnaît souvent.

On est ému parfois.

Parce qu’au fond, son histoire parle de nous tous du poids du regard des autres, des cases dans lesquelles on tente de nous faire entrer, de la difficulté et de la beauté d’être simplement soi.

Un spectacle d’1h00 sincère et libérateur, où l’humour devient un pont entre les différences… et où l’on ressort plus léger.



Mise en scène et scénographie Anne Le Nen. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Marie Bô Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne