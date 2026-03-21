Marie Colomera + Melba Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Marie Colomera + Melba

Vendredi 6 novembre 2026 de 20h à 23h. Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 23:00:00

Date(s) :

2026-11-06

L’Espace Hyperion accueille de jeunes artistes au répertoire riche et varié.

Chanson française aux airs de Saudade





Originaire de Saint-Raphaël, Marie Colomera chante une chanson pop française 70s aux influences latines, entre réalisme vintage et saudade moderne. Bercée par la mer depuis l’enfance et inspirée par les mystères anciens, elle joue, accompagnée de sa guitare, avec une voix suave où douceur, chaleur et calme se répondent — certains diront comme une Françoise Hardy en traversée dans les Cités d’or .

Marquées par une esthétique raffinée et une certaine sophistication, ses mélodies élégantes et entraînantes nous enveloppent dans une atmosphère suspendue, à la fois légère et mélancolique.



Avec les cordes de sa guitare, Marie Colomera trace un chemin d’évasion, parsemé d’escales sur les eaux tumultueuses de ses émotions.







Chanson pop





De la pop solaire, chantée sans crainte, libérée du chaos, dont les tourments et tournants savent si bien se fondre derrière un refrain limpide. Trop belle pour toi, le second EP de Melba, s’érige comme le nouveau point de départ d’une exploration intérieure, d’une affirmation identitaire, et surtout d’un ancrage musical. Depuis Cœur Combattant, premier format court publié en 2019, la jeune femme a troqué ses envies imprécises pour des intentions bien déterminées. Elle se lance alors dans une quête sonore, franchement résolue aussi à tenir la barre de son navire créatif. Montrer donc son visage à découvert. Celui d’une amoureuse de la pop, qui n’hésite pas à citer Indila et Rosalía comme élans majeurs en même temps que Tsar B et Lo-Fang, naviguant eux dans une sphère davantage indépendante. .

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88 hyperion@marseille.fr

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English :

Espace Hyperion hosts young artists with a rich and varied repertoire.

L’événement Marie Colomera + Melba Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille