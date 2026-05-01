Bonneval

Marie Dentelle fête le printemps

1 Rue Alcide Hayer Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Avec le retour du printemps, Marie Dentelle sort de l’hiver et reprend le fil des histoires. Au détour des rues de Bonneval, elle vous entraîne dans le quotidien des artisans et des paysans, au moment où tout renaît.

Les champs s’animent, les ateliers s’ouvrent, les gestes reprennent… et viennent les grandes lessives de printemps, au bord de l’eau, entre rires et labeur. Entre récits et souvenirs, elle fait revivre une cité en éveil, où le printemps est promesse de travail, de rencontres et de vie retrouvée. 6 .

1 Rue Alcide Hayer Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 42 06 06 76

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English :

With the return of spring, Marie Dentelle emerges from winter and picks up the thread of her stories. As you wander through the streets of Bonneval, she takes you into the daily lives of craftsmen and farmers, as everything is reborn.

L’événement Marie Dentelle fête le printemps Bonneval a été mis à jour le 2026-05-02 par OT DU BONNEVALAIS