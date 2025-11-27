MARIÉS AU PREMIER RINGARD – COMEDIE DES ALPES Chambery

MARIÉS AU PREMIER RINGARD Début : 2026-03-15 à 17:00. Tarif : – euros.

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus cela crée des rencontres improbables et rocambolesque. La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ? Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme soeur, la personne leur convenant à la perfection scientifique. Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire oui devant le maire sans … ne s’être jamais vu auparavant. À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante. Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous.

COMEDIE DES ALPES 41 RUE D’ITALIE 73000 Chambery 73