MARIETTE ON STAGE ! #5 Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

MARIETTE ON STAGE ! #5 Mercredi 11 mars 2026, 19h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée (à partir de fin janvier) – A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Assis / placement libre – A partir de 6 ans

Début : 2026-03-11T19:00:00 – 2026-03-11T20:30:00

Fin : 2026-03-11T19:00:00 – 2026-03-11T20:30:00

Les élèves des options musique et chœur du Lycée Mariette proposeront un spectacle exceptionnel au répertoire riche et varié sous la direction de Maurice Brouiller, un mélange de chanson française et de variété internationale, de morceaux d’hier et d’aujourd’hui.

Musiciens, chanteurs et choristes, soit une soixantaine d’élèves, assureront 3 représentations sur une même journée – 2 scolaires et 2 tout public. Une véritable performance !

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

SPECTACLE MUSICAL Avec le choeur et et l’option Musique du Lycée Mariette – Direction Maurice Brouiller