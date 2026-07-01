Mariette, une chapelle et 900 ans d’histoire, Mariette, 53290, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Le Buret

Informations pratiques

Mariette, une chapelle et 900 ans d’histoire Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Mariette, 53290, Beaumont-Pied-de-Bœuf Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Située sur un mamelon qui domine le hameau de Mariette, la chapelle prieurale Notre-Dame a été édifiée au 12ème siècle. Cet édifice a été modifié aux 16°, 18° et 19° siècles.

Elle offre au visiteur des témoins de ses 900 ans d’histoire. La remise en état du bâtiment achevée, l’association a entrepris celle du mobilier qui vient de s’enrichir cette année avec la restauration d’une statue.

Mariette, 53290, Beaumont-Pied-de-Bœuf Mariette, 53290, Beaumont-Pied-de-Bœuf Le Buret 53170 Mayenne Pays de la Loire 06 78 21 85 08 Chapelle prieurale Notre-Dame de Mariette construite au 12e siècle et modifiée aux 16e, 18 et 19 siècles.

900 d’histoire au travers de son architecture et de son mobilier. Fléchage à partir de la D21 « Mariette – chapelle de Mariette » Parking près de la chapelle le long de la route. 50 mètres à faire à pied avec une assez forte pente.

Située sur un mamelon qui domine le hameau de Mariette, la chapelle prieurale Notre-Dame a été édifiée au 12ème siècle. Cet édifice a été modifié aux 16°, 18° et 19° siècles.

©Association Vieilles Pierres Belmontoises