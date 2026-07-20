Marina Viotti & Gabriel Bianco | Saison CRÉA Conservatoire de Nantes Nantes
mardi 13 octobre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 20:00 – 21:45
Gratuit : non Abonnements et places à l’unité (de 22 € à 33 € selon placement et tarif).Réservation en ligne ou par téléphone au 02 40 69 89 46.Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles. Adulte
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison du CRÉA dans son auditorium.Artistes : Marina Viotti (mezzo-soprano) & Gabriel Bianco (guitare).Un duo plein de charme, de musicalité et de complicité, formé par la mezzo-soprano Marina Viotti, personnalité flamboyante et éclectique au succès international, et Gabriel Bianco, considéré comme l’un des meilleurs guitaristes d’aujourd’hui.Hommage à l’amour sous toutes ses formes, ce programme opère des rapprochements inattendus, croisant mélodies françaises et hispaniques dans un mélange de styles et d’époques particulièrement réussi. Durée : 1h45Réservation indispensableDans le carde de la saison 26.27 du Créa « le classiC’est fffou ! »
Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://www.billetweb.fr/pro/classicestfffou2026-2027
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