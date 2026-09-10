Marina Viotti & Gabriel Bianco | Saison CRÉA, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Marina Viotti & Gabriel Bianco | Saison CRÉA Mardi 13 octobre, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Abonnements et places à l’unité (de 22 € à 33 € selon placement et tarif).

Réservation en ligne ou par téléphone au 02 40 69 89 46.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:45:00+02:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison du CRÉA dans son auditorium.

Artistes : Marina Viotti (mezzo-soprano) & Gabriel Bianco (guitare).

Un duo plein de charme, de musicalité et de complicité, formé par la mezzo-soprano Marina Viotti, personnalité flamboyante et éclectique au succès international, et Gabriel Bianco, considéré comme l’un des meilleurs guitaristes d’aujourd’hui.

Hommage à l’amour sous toutes ses formes, ce programme opère des rapprochements inattendus, croisant mélodies françaises et hispaniques dans un mélange de styles et d’époques particulièrement réussi.

Durée : 1h45

Réservation indispensable

Dans le carde de la saison 26.27 du Créa « le classiC’est fffou ! »

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/classicestfffou2026-2027 »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison du CRÉA dans son auditorium. Marina Viotti (mezzo-soprano) & Gabriel Bianco (guitare). crea