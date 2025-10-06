MARINE LEONARDI – ZENITH DE DIJON Dijon

MARINE LEONARDI Début : 2027-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Artiste :Marine LeonardiTitre : Mauvaise grainePitch : Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .Production :Agapè & All Good ProductionONARDIRéservation pour les personnes en situation de handicap : reservations@ngproductions.fr

ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21