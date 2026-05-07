Marine Nouvel Les Eaux Dormantes Les Jardins d’Etretat Étretat

Étretat

Marine Nouvel Les Eaux Dormantes

Les Jardins d’Etretat Avenue Damilaville Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Les Eaux Dormantes est une performance chorégraphique imaginée par l’artiste normande Marine Nouvel aux Jardins d’Étretat. Inspirée par l’univers des mares et des eaux stagnantes, la pièce vous invite à entrer dans un espace de transformation, où les corps et les matières du jardin se rencontrent et se métamorphosent.

Au fil d’une promenade entre ciel et mer, les danseuses apparaissent dans le paysage, se fondent dans les reliefs végétaux et activent le jardin comme une scène vivante. Peu à peu, le site devient une mare imaginaire, traversée par des gestes, des présences et des mutations lentes. .

Les Jardins d’Etretat Avenue Damilaville Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 76 info@etretatgarden.fr

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English : Marine Nouvel Les Eaux Dormantes

L’événement Marine Nouvel Les Eaux Dormantes Étretat a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie