Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat
Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat dimanche 14 juin 2026.
Étretat
Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat
Falaise d’Aval Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14 2026-06-28
Accompagné d’un guide naturaliste, vous observez la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en passant dans les falaises. Les enfants s’amuseront à mieux connaître en cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les réponses à leurs questions sur les richesses naturelles d’Etretat.
Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille (à partir de 3 ans).
Prévoir une lampe de poche, des bottes et une tenue vestimentaire adaptée à la météo.
Durée de la sortie 1h30
Distance parcourue 3 km
Réservation par mail cyriaque@natterra.fr ou par téléphone 06 82 77 87 55 .
Falaise d’Aval Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 77 87 55 cyriaque@natterra.fr
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English : Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat
L’événement Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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