Conférence Le Caravage Salle Cramoysan Étretat
Conférence Le Caravage Salle Cramoysan Étretat vendredi 12 juin 2026.
Étretat
Conférence Le Caravage
Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Michelangelo Merisi da Caravaggio
(Milan, 1571 Porto Ercole, 1610)
Au destin singulier, il est l’un des peintres les plus marquants de l’histoire de l’art.
Son œuvre, puissante et novatrice, révolutionne la peinture du XVIIᵉ siècle. Par son style très naturaliste, parfois brutal, et par l’utilisation spectaculaire du clair-obscur, il confère à ses tableaux une intensité dramatique inédite.
Célèbre de son vivant, il influence profondément de nombreux artistes européens et donne naissance à un courant artistique majeur le caravagisme. .
Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 48 73 73 lesetincelles9@gmail.com
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English : Conférence Le Caravage
L’événement Conférence Le Caravage Étretat a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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