Marionnettes Les Histoires de Poche de Molly Biquette Espace Benoîte Groult Quimperlé

Marionnettes Les Histoires de Poche de Molly Biquette

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Les histoires de poche de Molly Biquette sont trois histoires courtes qui interrogent la relation entre le/la marionnettiste et sa marionnette, à travers les questions philosophiques que se pose une vieille chèvre. Molly s’adresse aux tout-petits à partir de 3 ans, et réfléchit au monde qui l’entoure avec la complicité et la malice de son créateur.

Comment je suis née ?

Molly se pose la question de sa propre naissance suite à un drôle de rêve où un petit bout de bois pas plus gros que son pouce avec une petite tête, des petits yeux et une toute petite bouche, s’est lové dans ses bras. Son marionnettiste, Charlie, l’invite à ouvrir une valise à souvenirs qui contient toute la matière dont elle est faite.

Qu’est-ce qu’un ami ?

Molly raconte son lien d’amitié avec Charlie, le jour où elle a découvert qu’il y avait quelqu’un qui se trouvait constamment à côté d’elle, qui la suivait partout ! Elle découvre que cette personne c’est son marionnettiste. Au fil du temps, ils apprennent à se connaître, s’apprivoisent, deviennent inséparables!

Pourquoi sommes-nous différents ?

Après avoir découvert ses origines et son amitié avec Charlie, Molly rencontre une autre marionnette dans l’atelier Raymond, le bougon, qui néglige tous ceux qui ne sont pas comme lui.

Durée 25mn

Jeune public, dès 3 ans.

Spectacle à 15h et à 17h.

