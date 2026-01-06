Marius Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau

Marius

Dimanche 29 mars 2026 de 15h à 18h. Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Une adaptation de la savoureuse pièce de Pagnol, portée par la Cie Jacques Biagini.

Dans le décor authentique du bar de la Marine, Marius, César, Fanny, Panisse et les autres donnent vie à une galerie de personnages aussi drôles qu’émouvants. Derrière la couleur locale provençale, se dessine une histoire d’amour universelle, empreinte de tendresse. .

Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An adaptation of Pagnol’s delightful play, brought to life by Cie Jacques Biagini.

L’événement Marius Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-01-06 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)