MARLAGUETTE – A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris

MARLAGUETTE Début : 2026-03-08 à 16:00. Tarif : – euros.

Un petit chaperon rouge moderne, adapté du célèbre conte du Père Castor, pour rire, frémir et s’émouvoir en chansons.Marlaguette aime s’aventurer dans la forêt. Attaquée par un loup, la fillette intrépide réussit à le mettre au tapis. Mais Marlaguette a bon cœur et va prendre soin de la bête, jusqu’à en faire un ami fidèle. Parviendra-t-elle à lui apprendre les bonnes manières, voire à le rendre… végétarien ?Une mise en scène dynamique et des chansons « live » (piano, guitare) pour un beau moment de partage familial.Ce spectacle ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Presse : Télérama : « TT Comique, tendre et joliment orchestré. » Le Parisien : « 5/5 Ce qu’on adore chez ces deux excellents musiciens qui jouent parfaitement la comédie, ce sont leurs chansons aux textes finement ciselés et leurs accompagnements. »Le Figaroscope : « Un spectacle frais et réjouissant… de très jolies mélodies pour raconter l’amitié de Marlaguette et du loup. »20 minutes : « Spectacle entrainant, dote´ de jolies chansons. »La Provence : « La mise en scène, ingénieuse et bien rythmée, emporte ce jeune public dans ces aventures servies par deux comédiens particulièrement enthousiasmants. »Artistik Rézo : « Quelque chose de très frais, d’une très belle diversité´ mélodique auquel s’agrègent des textes joliment écrits, légers et drôles. »Causette : « Un vrai régal pour les grands et surtout pour les petits, qui ne se gênent pas pour chanter. »Théâtral Magazine : « Une mise en scène ingénieuse, un arbre plein de surprises, deux interprètes enthousiastes. Et surtout, réjouissantes, leurs ritournelles tour a` tour bluesy ou plus rythmées. »Mademoizelle : « Un peu a` la manière d’un dessin anime´ de Miyazaki. On en savoure d’autant plus un dénouement a` la morale subtile. »

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75