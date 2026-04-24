Marmots Zicos Ribérac
Marmots Zicos Ribérac mardi 19 mai 2026.
Ribérac
Marmots Zicos
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Marmots Zicos atelier d’éveil musical pour les bébés avec Miguel Amaro (pour les 0-3 ans)
Marmots Zicos atelier d’éveil musical pour les bébés avec Miguel Amaro (pour les 0-3 ans) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Marmots Zicos
Marmots Zicos: musical awakening workshop for babies with Miguel Amaro (0-3 years)
L’événement Marmots Zicos Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne
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