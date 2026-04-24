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Marmots Zicos Ribérac

Marmots Zicos Ribérac

Marmots Zicos Ribérac mardi 19 mai 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ribérac

Marmots Zicos

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Marmots Zicos atelier d’éveil musical pour les bébés avec Miguel Amaro (pour les 0-3 ans)
Marmots Zicos atelier d’éveil musical pour les bébés avec Miguel Amaro (pour les 0-3 ans)   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English : Marmots Zicos

Marmots Zicos: musical awakening workshop for babies with Miguel Amaro (0-3 years)

L’événement Marmots Zicos Ribérac a été mis à jour le 2026-04-24 par Val de Dronne

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