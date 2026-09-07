AGENDA · Cast
Marqueurs du patrimoine de Cast, Mairie de Cast, Cast
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Cast · Cast
Informations pratiques
Marqueurs du patrimoine de Cast Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Cast Finistère
Gratuit, 200 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Sujet : Marqueurs du patrimoine de Cast – Conférence interactive et parcours du bourg avec Anne Dietrich.
Mairie de Cast Place Saint-Hubert 29150 Cast Cast 29150 Place Saint-Hubert Finistère Bretagne 0298735434 https://www.mairie-cast.com/d%C3%A9couvrir-cast/ Parking de la salle à proximité immédiate
Conférence interactive et parcours du bourg
©Mairie de Cast
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