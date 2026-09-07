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Marqueurs du patrimoine de Cast, Mairie de Cast, Cast

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Cast · Cast

Marqueurs du patrimoine de Cast, Mairie de Cast, Cast

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Cast
Adresse
Place Saint-Hubert 29150 Cast
Ville
29150 Cast
Département
Finistère
Tarif
Gratuit, 200 places

Marqueurs du patrimoine de Cast Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Cast Finistère

Gratuit, 200 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Sujet : Marqueurs du patrimoine de Cast – Conférence interactive et parcours du bourg avec Anne Dietrich.

Mairie de Cast Place Saint-Hubert 29150 Cast Cast 29150 Place Saint-Hubert Finistère Bretagne 0298735434 https://www.mairie-cast.com/d%C3%A9couvrir-cast/ Parking de la salle à proximité immédiate
Conférence interactive et parcours du bourg

©Mairie de Cast

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