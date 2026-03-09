Marsanne Terra Potiers Marsanne
Marsanne Terra Potiers Marsanne dimanche 23 août 2026.
Marsanne Terra Potiers
Centre village Marsanne Drôme
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Au cœur du charmant village de Marsanne, le marché Terra Potiers rassemble des potiers professionnels venus du Sud-Est de la France.
Animation modelage ouvert à tous et démonstration de tournage au cours de la journée !
Centre village Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
English :
In the heart of the charming village of Marsanne, the Terra Potiers market brings together professional potters from the south-east of France.
Modelling activities open to all, and throwing demonstrations throughout the day!
L’événement Marsanne Terra Potiers Marsanne a été mis à jour le 2026-03-09 par Montélimar Tourisme Agglomération