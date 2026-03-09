Marsanne Terra Potiers Marsanne

Marsanne Terra Potiers

Au cœur du charmant village de Marsanne, le marché Terra Potiers rassemble des potiers professionnels venus du Sud-Est de la France.



Animation modelage ouvert à tous et démonstration de tournage au cours de la journée !

Centre village Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

In the heart of the charming village of Marsanne, the Terra Potiers market brings together professional potters from the south-east of France.



Modelling activities open to all, and throwing demonstrations throughout the day!

