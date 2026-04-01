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Marseille basketball contre Rognonas Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement

Marseille basketball contre Rognonas Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement samedi 18 avril 2026.

Lieu : Palais des Sports

Adresse : 81 Rue Raymond Teisseire

Ville : 13009 Marseille 9e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 5

Marseille 9e Arrondissement

Marseille basketball contre Rognonas

Samedi 18 avril 2026 à partir de 20h.
Ouverture des portes à 18h30. Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Rendez-vous au Palais des Sports de Marseille pour un derby bouillant face à Rognonas.
Le rendez-vous est pris. Le 18 avril à 20h00, on vous donne rendez-vous au Palais des Sports de Marseille pour un derby bouillant face à Rognonas.

Ouverture des portes 18H30

Un match important, une ambiance qui s’annonce électrique, et toute une ville derrière son équipe. Marseille, tous avec nous.

Plus qu’un club, l’élan d’une ville!   .

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 84 00 

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English :

Rendezvous at Marseille’s Palais des Sports for a fiery derby against Rognonas.

L’événement Marseille basketball contre Rognonas Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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