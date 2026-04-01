Marseille basketball contre Rognonas Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement
Marseille basketball contre Rognonas Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement samedi 18 avril 2026.
Marseille 9e Arrondissement
Marseille basketball contre Rognonas
Samedi 18 avril 2026 à partir de 20h.
Ouverture des portes à 18h30. Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Rendez-vous au Palais des Sports de Marseille pour un derby bouillant face à Rognonas.
Le rendez-vous est pris. Le 18 avril à 20h00, on vous donne rendez-vous au Palais des Sports de Marseille pour un derby bouillant face à Rognonas.
Ouverture des portes 18H30
Un match important, une ambiance qui s’annonce électrique, et toute une ville derrière son équipe. Marseille, tous avec nous.
Plus qu’un club, l’élan d’une ville! .
Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 84 00
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English :
Rendezvous at Marseille’s Palais des Sports for a fiery derby against Rognonas.
L’événement Marseille basketball contre Rognonas Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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