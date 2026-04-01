Marseille basketball contre Rognonas Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Marseille basketball contre Rognonas

Samedi 18 avril 2026 à partir de 20h.

Ouverture des portes à 18h30. Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Rendez-vous au Palais des Sports de Marseille pour un derby bouillant face à Rognonas.

Le rendez-vous est pris. Le 18 avril à 20h00, on vous donne rendez-vous au Palais des Sports de Marseille pour un derby bouillant face à Rognonas.



Ouverture des portes 18H30



Un match important, une ambiance qui s’annonce électrique, et toute une ville derrière son équipe. Marseille, tous avec nous.



Plus qu’un club, l’élan d’une ville! .

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 84 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendezvous at Marseille’s Palais des Sports for a fiery derby against Rognonas.

L’événement Marseille basketball contre Rognonas Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille