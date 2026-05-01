Handball Plan-de-Cuques contre Metz Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Handball Plan-de-Cuques contre Metz

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 19h30.

Ouverture des portes à 18h30. Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14.9 – 14.9 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le Handball Plan-de-Cuques investit le Palais des Sports de Marseille pour un choc exceptionnel face à Metz !

Le Handball Plan-de-Cuques investit le Palais des Sports de Marseille pour un choc exceptionnel face à Metz !



Pour clôturer sa saison en beauté, le Handball Plan-de-Cuques délocalise son dernier match et vous donne rendez-vous au Palais des Sports de Marseille pour une affiche de prestige face à Metz Handball. Une rencontre qui s’annonce intense, spectaculaire et riche en émotions.



Dans une ambiance survoltée, venez vivre une soirée de sport de haut niveau au cœur d’une enceinte mythique. Face à l’une des meilleures équipes du championnat, les joueuses de Plan-de-Cuques auront à cœur de défendre leurs couleurs et d’offrir un spectacle engagé devant un public marseillais prêt à les porter.



Ce match événement est l’occasion unique de (re)découvrir le handball féminin à son plus haut niveau. Une soirée à ne pas manquer ! .

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Handball Plan-de-Cuques takes over Marseille’s Palais des Sports for an exceptional clash with Metz!

L’événement Handball Plan-de-Cuques contre Metz Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille