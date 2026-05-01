Concert Poétique Solidaire des IVRES VIVANTS Salle paroissiale de Mazargues Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Concert Poétique Solidaire des IVRES VIVANTS

Dimanche 31 mai 2026 de 17h à 18h15.

Suivi du verre de l’amitié. Salle paroissiale de Mazargues 20 rue Ramiel Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31 18:15:00

Date(s) :

2026-05-31

Concert poétique solidaire des Ivres Vivants pour soutenir Naïm, l’abri fraternel.

Le groupe Les Ivres Vivants remontera sur scène pour une soirée placée sous le signe du partage et de la solidarité.

Le 31 mai, la salle paroissiale de Mazargues accueillera un concert caritatif exceptionnel dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Naïm, l’abri fraternel.



La chanson poétique au service de l’humain



Passionnés des mots mis en musique, Les Ivres Vivants promettent un moment de bonnes vibrations partagées au cœur du 9ème arrondissement. Un rendez-vous musical et poétique pour soutenir et promouvoir l’association Naïm-l’abri fraternel qui œuvre quotidiennement pour l’accueil et l’accompagnement des plus fragiles à Marseille.



À propos des Ivres Vivants



Le groupe des Ivres vivants a été créé en 2015 par le poète-compositeur Dominique Sorrente. Accompagné d’Audrey Gambassi, Véronique Duprat, Éric Papacaloduca, il propose ici en quatuor de voix, accompagnées au son des guitares, un répertoire insolite et généreux constitué de chansons-poèmes tous publics. Ces créations, toutes originales, alternent l’esprit facétieux, la joie de vivre, l’ouverture au monde, la poésie des situations. Un univers d’émotions tendres et fantasques, porté par une recherche mélodique et le jeu des voix qui se répondent.



À propos de Naïm, l’abri fraternel



L’association Naïm est un acteur essentiel de la solidarité marseillaise. Fondée par Pierre Atlante en 2017, elle vient en aide aux sans-abris qui souhaitent sortir de la rue. Elle propose un hébergement transitoire pour leur offrir une chance de reprendre pied et leur donner le temps de réapprendre les gestes du quotidien (alimentation, sommeil, propreté, santé…) pour se reconstruire avant de réintégrer une vie sociale digne et adaptée.



Une idée de cadeau pour la fête des mères offrez ce concert poétique des Ivres Vivants à votre maman ! .

Salle paroissiale de Mazargues 20 rue Ramiel Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 91 26 17 poesiescriptorium13@gmail.com

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English :

Les Ivres Vivants poetry concert in support of Naïm, the fraternal shelter.

L’événement Concert Poétique Solidaire des IVRES VIVANTS Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille