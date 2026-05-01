Escrime Championnat de France Fleuret Dames et Hommes M20 Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Escrime Championnat de France Fleuret Dames et Hommes M20

Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026 à partir de 7h. Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 07:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Escrime Championnat de France Fleuret Dames et Hommes M20

Marseille Escrime Club est fier d’organiser les Championnats de France d’escrime des moins de 20 ans au fleuret, les 30 et 31 mai 2026 au Palais des Sports de Marseille. Pendant deux jours, les meilleurs jeunes fleurettistes français se retrouveront pour un rendez-vous d’excellence, de passion et de spectacle.



Le samedi 30 mai sera consacré à la compétition individuelle. Tout au long de la journée, les tireurs s’affronteront pour décrocher une place en finale. En soirée, place à un moment fort de la manifestation les finales en format gala. Le public assistera à un véritable spectacle mêlant sport et mise en scène, avec un défilé des clubs suivi de prestations de danse, avant de laisser place aux derniers assauts décisifs dans une ambiance unique.



L’accès au Palais des Sports pour les finales se fera uniquement sur invitation gratuite, à partir de 16h.



Pour obtenir votre invitation, il vous suffira d’en faire la demande par mail à accueil@marseille-escrime.com



Le dimanche 31 mai, les tireurs reviendront en piste pour les épreuves par équipes, où stratégie collective, cohésion et combativité seront à l’honneur pour conquérir les titres nationaux.



Cet événement d’envergure nationale promet d’être une grande fête de l’escrime, réunissant athlètes, entraîneurs, passionnés et curieux autour des valeurs de respect, de maîtrise et de dépassement de soi.







Rendez-vous à Marseille pour vibrer au rythme du fleuret ! .

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Fencing French Championship Fleuret Ladies and Men U20

L’événement Escrime Championnat de France Fleuret Dames et Hommes M20 Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille