Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journées portes ouvertes ESAT les Argonautes Marseille 9e Arrondissement

Journées portes ouvertes ESAT les Argonautes Marseille 9e Arrondissement vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 17 Boulevard de l'Océan

Ville : 13009 Marseille 9e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Marseille 9e Arrondissement

Journées portes ouvertes ESAT les Argonautes

Du vendredi 29 au samedi 30 mai 2026 de 10h à 18h. 17 Boulevard de l’Océan Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Les ateliers de l’ESAT les Argonautes organisent deux journées portes ouvertes 2 fois par an.
Les visiteurs peuvent découvrir les activités artisanales réalisées par les travailleurs handicapés accueillis et acheter les produits fabriqués.
Journées portes ouvertes

Au programme

– Confection et vente d’articles de couture et couture d’ameublement (sac, nappes, pochettes…)
– Rénovation de chaises, fauteuils et canapés
– Restauration de meubles
– Interventions au domicile pour l’entretien des jardins
– Conditionnement d’articles pour les entreprises   .

17 Boulevard de l’Océan Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 73 61 62  contact@adihm.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The workshops of ESAT les Argonautes organize two open days twice a year.
Visitors can discover the handicraft activities carried out by our disabled workers and buy the products they make.

L’événement Journées portes ouvertes ESAT les Argonautes Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

À voir aussi à Marseille 9e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)