Journées portes ouvertes ESAT les Argonautes Marseille 9e Arrondissement
Journées portes ouvertes ESAT les Argonautes Marseille 9e Arrondissement vendredi 29 mai 2026.
Marseille 9e Arrondissement
Journées portes ouvertes ESAT les Argonautes
Du vendredi 29 au samedi 30 mai 2026 de 10h à 18h. 17 Boulevard de l’Océan Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Les ateliers de l’ESAT les Argonautes organisent deux journées portes ouvertes 2 fois par an.
Les visiteurs peuvent découvrir les activités artisanales réalisées par les travailleurs handicapés accueillis et acheter les produits fabriqués.
Journées portes ouvertes
Au programme
– Confection et vente d’articles de couture et couture d’ameublement (sac, nappes, pochettes…)
– Rénovation de chaises, fauteuils et canapés
– Restauration de meubles
– Interventions au domicile pour l’entretien des jardins
– Conditionnement d’articles pour les entreprises .
17 Boulevard de l’Océan Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 73 61 62 contact@adihm.org
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English :
The workshops of ESAT les Argonautes organize two open days twice a year.
Visitors can discover the handicraft activities carried out by our disabled workers and buy the products they make.
L’événement Journées portes ouvertes ESAT les Argonautes Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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