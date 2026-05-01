Marseille 9e Arrondissement

Journées portes ouvertes ESAT les Argonautes

Du vendredi 29 au samedi 30 mai 2026 de 10h à 18h. 17 Boulevard de l’Océan Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Les ateliers de l’ESAT les Argonautes organisent deux journées portes ouvertes 2 fois par an.

Les visiteurs peuvent découvrir les activités artisanales réalisées par les travailleurs handicapés accueillis et acheter les produits fabriqués.

Journées portes ouvertes



Au programme



– Confection et vente d’articles de couture et couture d’ameublement (sac, nappes, pochettes…)

– Rénovation de chaises, fauteuils et canapés

– Restauration de meubles

– Interventions au domicile pour l’entretien des jardins

– Conditionnement d’articles pour les entreprises .

17 Boulevard de l’Océan Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 73 61 62 contact@adihm.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The workshops of ESAT les Argonautes organize two open days twice a year.

Visitors can discover the handicraft activities carried out by our disabled workers and buy the products they make.

L’événement Journées portes ouvertes ESAT les Argonautes Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille