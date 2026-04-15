Regional Open Marseille Championship Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Regional Open Marseille Championship

Samedi 6 juin 2026 à partir de 10h et à partir de 18h. Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Palais des Sports accueille à nouveau du culturisme; pour la Pro League Championship et l’Open Regional Championship.

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le Regional Open Marseille Championship par notre Sponsor Tsunami Nutrition, à partir de 10h.





Vous y retrouverez toutes les catégories habituelles



Men’s Bodybuilding , Classic Physique, Men’s Physique, Women’s Bodybuilding, Women’s Physique, Fitness, Figure, Wellness, Bikini & Fit Model.





Pour acheter des photos ou des vidéos → Inscrivez vous à la compétition et réservez vos photos/vidéos de scène à l’inscription ou vous pouvez contacter @davidandrieu_production (instagram) directement et en payant en cash à l’enregistrement (inscription en ligne Npcworldwidefrance.com).











A 18h, pré sélections et finales Pro League Championship .



Le championnat 2026 de la Tsunami Nutrition showdown Pro League avec les sponsors titres .



Au programme bodybuilding masculin, physique classique masculine et bikini pro show



Les athlètes IFBB PRO qui souhaitent s’inscrire à ce concours doivent le faire par le biais de leur portail de membre IFBB PRO à l’adresse https://www.ifbbpromembership.com/. .

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Palais des Sports once again plays host to bodybuilding; for the Pro League Championship and the Open Regional Championship.

L’événement Regional Open Marseille Championship Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille