Solstice d’été en musique Théâtre du Centaure Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Solstice d’été en musique

Samedi 20 juin 2026 à partir de 18h. Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fêtons le solstice d’été en musiqueFamilles

Programme musical à partir de 18h30



• L’Ensemble de Clarinettes de La Cité de la Musique de Marseille dirigé par Auguste VOISIN



• Le Chœur Nomade, chants polyphoniques du pourtour méditerranéen, conduit chaque semaine au Théâtre du Centaure par Julie AVRIL



• Los del Faro, Chansons espagnoles au Tabasco.



Road trip joyeux et rythmé aux sonorités folk, de Grenade à bourg en Bresse. Chants de Pablo Arboles.



• Garage Club, reprises réinterprétées de Raggae Ska-Punk !





Ouverture des portes à 18h | Entrée libre et gratuite | Réservation conseillée par mail | Repas partagé participatif .

Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 38 10 info@theatreducentaure.com

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English :

Celebrating the summer solstice with music

L’événement Solstice d’été en musique Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille