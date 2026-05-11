Solstice d’été en musique Théâtre du Centaure Marseille 9e Arrondissement
Solstice d’été en musique Théâtre du Centaure Marseille 9e Arrondissement samedi 20 juin 2026.
Marseille 9e Arrondissement
Solstice d’été en musique
Samedi 20 juin 2026 à partir de 18h. Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fêtons le solstice d’été en musiqueFamilles
Programme musical à partir de 18h30
• L’Ensemble de Clarinettes de La Cité de la Musique de Marseille dirigé par Auguste VOISIN
• Le Chœur Nomade, chants polyphoniques du pourtour méditerranéen, conduit chaque semaine au Théâtre du Centaure par Julie AVRIL
• Los del Faro, Chansons espagnoles au Tabasco.
Road trip joyeux et rythmé aux sonorités folk, de Grenade à bourg en Bresse. Chants de Pablo Arboles.
• Garage Club, reprises réinterprétées de Raggae Ska-Punk !
Ouverture des portes à 18h | Entrée libre et gratuite | Réservation conseillée par mail | Repas partagé participatif .
Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 38 10 info@theatreducentaure.com
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English :
Celebrating the summer solstice with music
L’événement Solstice d’été en musique Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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