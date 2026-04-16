Pro League Championship Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement
Pro League Championship Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Marseille 9e Arrondissement
Pro League Championship
Samedi 6 juin 2026 à partir de 18h. Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Présentation Pro League Championship 2026 au Palais des Sport !
Affiche en ligne avec les vainqueurs IFBB PRO @danilov_sergey95 @andrea_mammoli et @annasetlak_ifbbpro (Instagram)
Le championnat 2026 de la Tsunami Nutrition showdown Pro League avec les sponsors titres @tsunaminutrition @tsunaminutritionfrance @tsunamibodybuilding (instagram) aura lieu le samedi 6 JUIN 2026 , pré-sélections et finale à 18 h
Au programme bodybuilding masculin, physique classique masculine et bikini pro show
Les athlètes IFBB PRO qui souhaitent s’inscrire à ce concours doivent le faire par le biais de leur portail de membre IFBB PRO à l’adresse
https://www.ifbbpromembership.com/. Ne pas s’inscrire sur le site web du concours ou sur les médias sociaux.
Si vous avez des questions, veuillez contacter info@ifbb-proleague.com (instagram)
Plus d’information sur Npcworldwidefrance.com .
Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Pro League Championship 2026 presentation at the Palais des Sports!
L’événement Pro League Championship Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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