Pro League Championship Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Pro League Championship

Samedi 6 juin 2026 à partir de 18h. Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Présentation Pro League Championship 2026 au Palais des Sport !

Affiche en ligne avec les vainqueurs IFBB PRO @danilov_sergey95 @andrea_mammoli et @annasetlak_ifbbpro (Instagram)



Le championnat 2026 de la Tsunami Nutrition showdown Pro League avec les sponsors titres @tsunaminutrition @tsunaminutritionfrance @tsunamibodybuilding (instagram) aura lieu le samedi 6 JUIN 2026 , pré-sélections et finale à 18 h



Au programme bodybuilding masculin, physique classique masculine et bikini pro show



Les athlètes IFBB PRO qui souhaitent s’inscrire à ce concours doivent le faire par le biais de leur portail de membre IFBB PRO à l’adresse

https://www.ifbbpromembership.com/. Ne pas s’inscrire sur le site web du concours ou sur les médias sociaux.



Si vous avez des questions, veuillez contacter info@ifbb-proleague.com (instagram)



Plus d’information sur Npcworldwidefrance.com .

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Pro League Championship 2026 presentation at the Palais des Sports!

L’événement Pro League Championship Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille