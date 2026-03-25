Marseille en chantier ! Marseille-en-Beauvaisis
Marseille en chantier ! Marseille-en-Beauvaisis samedi 17 octobre 2026.
Marseille en chantier !
Fournie à l’inscription Marseille-en-Beauvaisis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Venez prêter main forte à l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur le larris des Terres blanches. Au programme coupe de rejets sur un petit secteur de coteau calcicole.
Prévoir votre pique-nique pour un moment convivial le midi.
Proposé en partenariat avec le propriétaire du site, dans le cadre des Chantiers d’Automne et de Hauts-de-France Nature.
Inscription obligatoire
Venez prêter main forte à l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur le larris des Terres blanches. Au programme coupe de rejets sur un petit secteur de coteau calcicole.
Prévoir votre pique-nique pour un moment convivial le midi.
Proposé en partenariat avec le propriétaire du site, dans le cadre des Chantiers d’Automne et de Hauts-de-France Nature.
Inscription obligatoire .
Fournie à l’inscription Marseille-en-Beauvaisis 60690 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and lend a hand to the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France team on the Terres blanches larris. We’ll be cutting down shoots on a small calcicole slope.
Bring your own picnic for a convivial lunch.
Offered in partnership with the site owner, as part of Chantiers d’Automne and Hauts-de-France Nature.
Registration required
L’événement Marseille en chantier ! Marseille-en-Beauvaisis a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Picardie Verte