Marseille en chantier !

Fournie à l’inscription Marseille-en-Beauvaisis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Venez prêter main forte à l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur le larris des Terres blanches. Au programme coupe de rejets sur un petit secteur de coteau calcicole.

Prévoir votre pique-nique pour un moment convivial le midi.

Proposé en partenariat avec le propriétaire du site, dans le cadre des Chantiers d’Automne et de Hauts-de-France Nature.

Inscription obligatoire

Venez prêter main forte à l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur le larris des Terres blanches. Au programme coupe de rejets sur un petit secteur de coteau calcicole.

Prévoir votre pique-nique pour un moment convivial le midi.

Proposé en partenariat avec le propriétaire du site, dans le cadre des Chantiers d’Automne et de Hauts-de-France Nature.

Inscription obligatoire .

Fournie à l’inscription Marseille-en-Beauvaisis 60690 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and lend a hand to the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France team on the Terres blanches larris. We’ll be cutting down shoots on a small calcicole slope.

Bring your own picnic for a convivial lunch.

Offered in partnership with the site owner, as part of Chantiers d’Automne and Hauts-de-France Nature.

Registration required

L’événement Marseille en chantier ! Marseille-en-Beauvaisis a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Picardie Verte