Marshall Sonic Nights : Daytime TV + Jelly Dive + Electric Spanish SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

DAYTIME TV (22h00)

(Indie rock – Edinburgh, IRL)

Daytime TV entend repousser les limites de ce qu’un groupe à guitares peut être en 2026, avec un son ambitieux et d’une grande diversité. Après avoir consacré l’année dernière à l’écriture et à l’enregistrement de nouveaux morceaux, le groupe revient avec une musique audacieuse qui explore des territoires électroniques plus profonds et plus sombres, tout en conservant l’énergie, l’urgence et les mélodies fédératrices qui caractérisent son identité indie.

Pour ce nouveau chapitre, le groupe s’est entouré du producteur Pete Hutchings (Foals, Royal Blood, Gang of Youths), dont le talent pour conjuguer puissance et intensité a permis de façonner un son à la fois moderne, ample et brut.

Daytime TV a déjà partagé la scène avec des groupes tels que You Me At Six, The Amazons et Twin Atlantic, se forgeant une solide réputation grâce à des prestations live percutantes et captivantes.

https://daytimetvofficial.bandcamp.com/music

JELLY DIVE (21h00)

(Grunge – Paris, FR)

Entre grunge, pop alternative et folk, Jelly Dive développe un son à la fois mélodique, électrique et instinctif, porté par la voix intense et singulière d’Alice Adjutor. Entourée de musicien.ne.s issu.e.s de formations reconnues, Jelly Dive mêle refrains accrocheurs, guitares tendues et énergie live brute dans une esthétique inspirée des années 90, entre Hole, et Nirvana.

Les 3 influences : Hole, Nirvana, PJ Harvey

https://kuronekomedia.lnk.to/GoldenHour

ELECTRIC SPANISH (20h00)

(Rock – Paris, FR)

Electric Spanish est un groupe de rock franco-portoricain basé à Paris. Entre The Cars, The Police, le krautrock et le stoner rock, le quatuor façonne un son à la fois mélodique, nerveux et hypnotique. Avec My Expensive Hobby (2025), il explore l’amour, la désillusion et la persévérance dans un rock aussi sincère qu’accrocheur.

Les 3 influences : The Cars, The Police, The Lemon Twigs

https://open.spotify.com/artist/2QjvjzshLbTLwhe8VMf2lk…

https://www.youtube.com/@electricspanish4575

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Mercredi 23 Septembre 2026

Entrée gratuite jusqu’à 23h puis 10€ jusqu’à 6h

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Bienvenue à cette nouvelle soirée Marshall x Supersonic !

Le mercredi 23 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5BMYvJ8el https://fb.me/e/5BMYvJ8el



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