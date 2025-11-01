MARTHA ET SES CHATS Salle André Malraux Bondy

MARTHA ET SES CHATS Dimanche 10 mai 2026, 11h00 Salle André Malraux Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Début : 2026-05-10T11:00:00 – 2026-05-10T11:45:00

Fin : 2026-05-10T11:00:00 – 2026-05-10T11:45:00

« Martha et ses chats » est une petite forme de danse contemporaine drôle et ludique adaptée aux jeunes enfants. Elle invite le public à la découverte des émotions primaires et l’initie à la danse moderne.

Le spectacle est un clin d’œil à Martha Graham, célèbre chorégraphe du XXème siècle et sans doute l’une des plus grandes innovatrices de la danse moderne. Elle a créé tout un langage gestuel basé sur la capacité expressive du corps humain. Les chats Madonna et Hawkins vont faire revivre à travers leurs aventures le travail spécifique de Martha, révélant dans les lignes expressives et la dramaturgie…

…un fort potentiel didactique et comique, qui ravira petits et grands !

Avec Laetitia Brighi, chorégraphe et interprète – Rafael Molina, interprète

Salle André Malraux 25 cours de la république 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

