Martha prend la place, La Palette Longvilliers, Longvilliers

Informations pratiques

Martha prend la place Vendredi 4 septembre, 19h30 La Palette Longvilliers Pas-de-Calais

Les chiennes savantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T20:00:00+02:00

Martha surgit et prend la place.

Martha, figure oubliée de l’histoire du 20ème siècle, vient nous parler.

Martha vient nous réveiller, nous questionner, et puis gueuler.

Car Martha, c’est Martha Desrumaux, cette géante de Comines, qui fut ouvrière, syndicaliste, résistante, déportée, une des premières femmes élues députées à la Libération.

Que devient aujourd’hui sa mémoire ? Que fait résonner son engagement ?

Sur la place d’un village, dans une grange, au bord d’un lavoir, deux comédiennes et une vidéaste viennent porter la voix de Martha. L’espace quotidien se transforme et devient lieu de récits, de rencontres, de luttes. Nos voix, nos colères, nos doutes font alors écho à la mémoire de Martha.

La voix de Martha Desrumaux résonnera le 4 septembre à 19h30 à la Palette de Longvilliers.

Ce soir-là, ce n’est pas seulement Martha qui prend la place, ce sont aussi nos voix qui trouvent et retrouvent une place.

avec :

Charlotte Talpaert et Chloé Thorey à l’interprétation,

Marie Cornier alias MAÏA à la création audiovisuelle,

Céline Balloy à la mise en scène

>>> le site internet des chiennes savantes

La Palette Longvilliers 3 route de Frencq – 62630 Longvilliers. Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://cieleschiennessavantes.wordpress.com/ »}]

Théâtre & Vidéo

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