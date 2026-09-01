Martigues fête son terroir Esplanade des Belges Martigues

Informations pratiques

Martigues

Martigues fête son terroir

Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 18h. Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’authenticité, les traditions et la qualité des produits locaux. Marché de producteurs locaux, matériels agricoles, animations musicales…Familles

– Marché des producteurs et créateurs locaux proposant fruits, légumes, huiles, miel, vin, pain….

– Tracteurs et matériels agricoles.

– Fermes pédagogiques.

– Balades en poneys.

– Pour les enfants échecs, mini-golf, jeux et activités ludiques. .

Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An opportunity to discover or rediscover the authenticity, traditions and quality of local products. Local producers’ market, agricultural equipment, musical entertainment…

L’événement Martigues fête son terroir Martigues a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues