UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Martigues

Martigues fête son terroir Esplanade des Belges Martigues

samedi 3 octobre 2026 · Esplanade des Belges · Martigues

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Esplanade des Belges
Adresse
Centre-ville de Jonquières
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Martigues

Martigues fête son terroir

Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 18h. Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

L’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’authenticité, les traditions et la qualité des produits locaux. Marché de producteurs locaux, matériels agricoles, animations musicales…Familles
– Marché des producteurs et créateurs locaux proposant fruits, légumes, huiles, miel, vin, pain….
– Tracteurs et matériels agricoles.
– Fermes pédagogiques.
– Balades en poneys.
– Pour les enfants échecs, mini-golf, jeux et activités ludiques.   .

Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66  animcv@ville-martigues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An opportunity to discover or rediscover the authenticity, traditions and quality of local products. Local producers’ market, agricultural equipment, musical entertainment…

L’événement Martigues fête son terroir Martigues a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues

À voir aussi à Martigues (Bouches-du-Rhône)