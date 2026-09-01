Martigues fête son terroir Esplanade des Belges Martigues
samedi 3 octobre 2026 · Esplanade des Belges · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Martigues fête son terroir
Samedi 3 octobre 2026 de 10h à 18h. Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’authenticité, les traditions et la qualité des produits locaux. Marché de producteurs locaux, matériels agricoles, animations musicales…Familles
– Marché des producteurs et créateurs locaux proposant fruits, légumes, huiles, miel, vin, pain….
– Tracteurs et matériels agricoles.
– Fermes pédagogiques.
– Balades en poneys.
– Pour les enfants échecs, mini-golf, jeux et activités ludiques. .
Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr
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English :
An opportunity to discover or rediscover the authenticity, traditions and quality of local products. Local producers’ market, agricultural equipment, musical entertainment…
L’événement Martigues fête son terroir Martigues a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
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