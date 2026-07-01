Débuter avec un ordinateur, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
lundi 7 septembre 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues
Informations pratiques
Débuter avec un ordinateur 7 – 11 septembre EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-07T14:00:00+02:00 – 2026-09-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T17:00:00+02:00
Présentation
Sur 5 séances, l’inscription est à la semaine.
Pour découvrir les fonctions de base des ordinateurs. Vous apprendrez à en reconnaître les différentes parties, allumer/éteindre, utiliser un clavier/une souris, accéder à Internet, écrire une lettre ou encore envoyer des courriels.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l ‘appropriation des usages et des outils numériques. inclusionumerique martigues
EPN Martigues
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