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Concevoir et dessiner avec un logiciels de dessin vectoriel, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

samedi 1 août 2026 · FabLab - Médiathèque Louis Aragon · Martigues

Concevoir et dessiner avec un logiciels de dessin vectoriel, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
FabLab - Médiathèque Louis Aragon
Adresse
Quai des anglais
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Gratuit, sur inscription

Concevoir et dessiner avec un logiciels de dessin vectoriel 1 août et 24 septembre FabLab – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00

Présentation

Familiarisez vous avec le logiciel Inkscape pour transformer vos idées en projets concrets grâce aux machines du FabLab.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

FabLab – Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 67 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. open source libre

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