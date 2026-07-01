Concevoir et dessiner avec un logiciels de dessin vectoriel, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
samedi 1 août 2026 · FabLab - Médiathèque Louis Aragon · Martigues
Informations pratiques
Concevoir et dessiner avec un logiciels de dessin vectoriel 1 août et 24 septembre FabLab – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00
Présentation
Familiarisez vous avec le logiciel Inkscape pour transformer vos idées en projets concrets grâce aux machines du FabLab.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
FabLab – Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 67 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. open source libre
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