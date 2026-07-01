Diagnostic PIX, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
lundi 20 juillet 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues
Informations pratiques
Diagnostic PIX 20 juillet – 7 septembre, les lundis EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T09:00:00+02:00 – 2026-07-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-07T09:00:00+02:00 – 2026-09-07T11:00:00+02:00
Présentation
Vous n’arrivez pas à déterminer votre niveau ? Vous ne savez pas sur quel atelier vous inscrire ? Vous voulez connaître votre niveau de compétence ? Mesurer votre progression ? Venez effectuer votre diagnostic de compétence numérique au cours d’une de ces séances.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr
Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. diagnostic test
Image par pix
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