Fête de Carro Quai Vérandy Martigues

Martigues

Fête de Carro

Du vendredi 17 au mardi 21 juillet 2026. Quai Vérandy Port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-17

C’est la fête la plus ancienne de Carro, rassemblant manèges forains et concours de pétanque au bord de mer.Familles

– Du vendredi au mardi, de 19h à minuit la fête foraine. Sur le front de mer, entre le pittoresque port de pêche et le bord de mer, des dizaines de manèges prennent possession des lieux 5 jours durant.



Programme 2026

– Vendredi 17 juillet

De 19h à 21h Formule Dîner Spectacle. Menu saucisses de Marseille, panisses, glace et boisson. Inscription obligatoire.

De 22h à 1h30 Grand bal Orchestre Mephisto. Gratuit, ouvert à tous.



– Samedi 18 juillet

A 14h Pétanque en triplette choisie. Concours 400€ + frais de participation. Complémentaire 100€ + frais de participation. Inscription au centre de la fête foraine (10€ par équipe de 3).

De 19h à 21h Hot-Dog Party ! Menu Hot-Dog, panisses, glace et boisson. Inscription obligatoire.

De 22h à 2h Soirée mousse. Gratuit, ouvert à tous.



– Dimanche 19 juillet

A 14h Pétanque en double choisie. Concours 400€ + frais de participation. Complémentaire 100€ + frais de participation. Inscription au centre de la fête foraine (10€ par équipe de 3).



– Lundi 20 juillet

A 14h Pétanque en doublette choisie. Concours 200€ + frais de participation. Complémentaire 50€ + frais de participation. Inscription au centre de la fête foraine (6€ par équipe de 2).



– Mardi 21 juillet

A 14h Pétanque en triplette choisie. Concours 200€ + frais de participation. Complémentaire 50€ + frais de participation. Inscription au centre de la fête foraine (10€ par équipe de 3).

Feu d’artifice à la tombée de la nuit. .

Quai Vérandy Port de Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This is the oldest festival in Carro, with fairground rides and petanque competitions by the sea.

L’événement Fête de Carro Martigues a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Martigues