Fête de Carro Quai Vérandy Martigues
Fête de Carro Quai Vérandy Martigues vendredi 17 juillet 2026.
Martigues
Fête de Carro
Du vendredi 17 au mardi 21 juillet 2026. Quai Vérandy Port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-17
C’est la fête la plus ancienne de Carro, rassemblant manèges forains et concours de pétanque au bord de mer.Familles
– Du vendredi au mardi, de 19h à minuit la fête foraine. Sur le front de mer, entre le pittoresque port de pêche et le bord de mer, des dizaines de manèges prennent possession des lieux 5 jours durant.
Programme 2026
– Vendredi 17 juillet
De 19h à 21h Formule Dîner Spectacle. Menu saucisses de Marseille, panisses, glace et boisson. Inscription obligatoire.
De 22h à 1h30 Grand bal Orchestre Mephisto. Gratuit, ouvert à tous.
– Samedi 18 juillet
A 14h Pétanque en triplette choisie. Concours 400€ + frais de participation. Complémentaire 100€ + frais de participation. Inscription au centre de la fête foraine (10€ par équipe de 3).
De 19h à 21h Hot-Dog Party ! Menu Hot-Dog, panisses, glace et boisson. Inscription obligatoire.
De 22h à 2h Soirée mousse. Gratuit, ouvert à tous.
– Dimanche 19 juillet
A 14h Pétanque en double choisie. Concours 400€ + frais de participation. Complémentaire 100€ + frais de participation. Inscription au centre de la fête foraine (10€ par équipe de 3).
– Lundi 20 juillet
A 14h Pétanque en doublette choisie. Concours 200€ + frais de participation. Complémentaire 50€ + frais de participation. Inscription au centre de la fête foraine (6€ par équipe de 2).
– Mardi 21 juillet
A 14h Pétanque en triplette choisie. Concours 200€ + frais de participation. Complémentaire 50€ + frais de participation. Inscription au centre de la fête foraine (10€ par équipe de 3).
Feu d’artifice à la tombée de la nuit. .
Quai Vérandy Port de Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
This is the oldest festival in Carro, with fairground rides and petanque competitions by the sea.
L’événement Fête de Carro Martigues a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Martigues
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