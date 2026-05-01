SONAR SESSIONS Ferrières Martigues

Martigues

SONAR SESSIONS

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Les Salins s’associent à la Ville de Martigues pour lancer les Sonar Sessions Collabs du Bout de la Nuit des soirées de concerts pour partir à la découverte de toutes les scènes musicales.

Pour cette seconde et dernière édition de la saison, le Théâtre des Salins et la Ville de Martigues ont collaboré avec l’association MISTRAL afin de vous concocter une soirée aux couleurs R&B, soul et hip-hop !



Sous le ciel de Martigues et dans la Cour du Théâtre, venez explorer une scène en pleine effervescence et deux talents, entre énergie brute et écriture intime, qui façonnent les sonorités d’aujourd’hui.



Au programme deux artistes à suivre de (très) près.

Kena Womo déploie un univers à la croisée du R&B, de la soul et du hip-hop. Portée par une voix à la fois puissante et veloutée, elle explore avec finesse des thèmes universels comme l’amour, l’affirmation de soi ou l’ambition. Sur scène, son énergie et sa présence captivent, révélant une artiste en pleine ascension.



Tora Meishi, propose un son hybride entre neo-soul, hip-hop et R&B alternatif. Autrice, compositrice et productrice, elle puise dans ses expériences personnelles pour livrer des textes sensibles et engagés, entre français et anglais. Inspirée par une nouvelle génération d’icônes, elle construit un univers dense et introspectif, où chaque performance devient un moment de partage avec le public.



Gratuit. Réservation conseillée. En collaboration avec la ville de Martigues et l’association MISTRAL. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

Les Salins are partnering with the City of Martigues to launch Sonar Sessions Collabs du Bout de la Nuit: concert evenings to discover all musical scenes.

L’événement SONAR SESSIONS Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues